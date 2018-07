O princípio de incêndio iniciou-se no quadro de distribuição de energia

O Corpo de Bombeiros atendeu na manhã desta segunda-feira (2), um princípio de incêndio na rua principal do conjunto Padre Ernesto Sassida, em Corumbá.

A equipe de salvamento realizou o combate ao incêndio no forro da residência, foram gastos cerca de 150 litros de água, as chamas consumiram uma parte do forro.

