As buscas continuam na tarde de hoje

O Corpo de Bombeiros do município de Dourados continuam as buscas de um homem que foi visto por pescadores caindo da ponte do Rio Brilhante, localizado na BR-163, na tarde desta quinta-feira (26), entre Dourados e Rio Brilhante.

As buscas começaram às 17h, de ontem, que duraram cerca de uma hora. Os bombeiros percorreram 1,5 km, e realizaram o procedimento chamado “bater galhada” nas margens do rio. Até o momento nada foi encontrado.

Em cima da ponte os policiais encontraram uma carteira de trabalho em nome de Ricardo Gauto de 54 anos, que segundo os policiais é morador de Campo Grande. Em contato com os familiares, foram informados que ele saiu de casa na manhã de ontem, e não teria retornado.

Segundo a Polícia Civil, a cerca de cinco meses Ricardo foi levado para a delegacia de Rio Brilhante por um fazendeiro, que mora próximo ao Rio Brilhante, relatando que foi sequestrado por dois homens no Distrito de Prudêncio Thomaz, após uma negociação de um carro. Os supostos sequestradores teriam jogado ele de cima da mesma ponte, porém, ele relatou que conseguiu sair e buscar ajuda na fazenda.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, irmãos e parentes de Ricardo comentaram que a história não era verídica, porque ele tomava remédios controlados e que possivelmente teria inventado a história.

Equipes de resgate estão no rio neste momento em busca da localização do homem.