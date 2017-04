Vítima teria ido passar o final de semana com amigos, quando caiu no lago

Edson Francisco de Souza, de 46 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), boiando nas águas do rio Amambaí, em Naviraí. A vítima desapareceu no último dia 8, quando foi visto pescando na beira do lago.

Segundo o site Tanamídia Naviraí, o corpo foi encontrado a 8 quilômetros de onde amigos teriam o visto Edson pescando. Familiares relataram aos policiais que Edson e mais dois amigos, foram ao rio na tarde da última sexta-feira (7), pescar. Lá eles montaram um acampamento para passar o final de semana.

Durante a noite, os dois amigos teriam ido até uma cachoeira e Edson optou ficar no acampamento pescando ao lado de um barranco. Ao retornarem por volta de 1h, os amigos da vítima não o mais encontrou. Após o sumiço, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, onde iniciou as buscas logo no início da manhã deste domingo (9).

De acordo com familiares, a vítima tem um vasto histórico de ataques de epilepsia. A Polícia civil local abriu um inquérito para investigar o caso.