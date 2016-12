Bombeiros encontram corpo de 2º vítima de afogamento no Rio Sucuriú

O corpo de Júlio César Sarati, 35 anos, que estava desaparecido desde a tarde de anteontem (28), após cair de um barco, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (30), no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver foi localizado próximo onde o corpo do empresário e André Sãovesso foi descoberto.

De acordo com o site Rádio Caçula, Júlio era funcionário André, e os dois estavam indo para um rancho as margens do rio, quando aconteceu o acidente. O corpo do empresário e do funcionário estavam bem próximos do entroncamento entre os rios Sucuriú e Paraná.

A Perícia Técnica esteve no local e acompanhou a retirada dos corpos, que logo após foram encaminhados até o IMOL (Instituto Médico Legal), para posteriormente ser liberado para as famílias.

O caso.

O empresário e filho do prefeito de Batayporã, André Sãovesso, seu funcionário Júlio César Sarati, duas adolescentes de 14 e 16 anos e uma criança de dois anos, estavam numa embarcação na tarde desta última quarta-feira (28), a caminho de um rancho as margens do rio Suruciú, em Três Lagoas.

Acidente aconteceu no momento em que uma rajada de vento virou a embarcação onde as vítimas estavam. Júlio e André não usavam colete salva-vidas, caíram no rio e desapareceram. As adolescentes e a criança ficaram submersos no rio até a chegada do Corpo de Bombeiros.