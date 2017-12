Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em lago

O corpo de Jackson Abala Neves, 20 anos, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (26) após mais de dez horas de buscas.

Os militares dos Bombeiros fizeram buscas durante toda a madrugada e manhã de hoje após ele se afogar em um dos lagos da Orla de Fátima do Sul.



De acordo com o site Vicentina Online, o rapaz e mais dois amigos tomavam banho no local, na noite de segunda-feira (25), quando, por volta das 23h:30min, ocorreu o afogamento.



Informações apontam que o rapaz não sabia nadar. Esse é o primeiro afogamento com morte registrado no local.