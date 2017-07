Bombeiros quase são atropelados por carreta enquanto atendiam vítima de acidente

Bombeiros e vítima de acidente quase foram atropelados por uma carreta na MS-134, em Batayporã. O fato aconteceu enquanto os militares faziam o atendimento a uma vítima de acidente de moto na rodovia.

A equipe estava voltando de um treinamento e no trajeto se depararam com uma mulher caída na pista com uma moto. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) já estava no local. Os bombeiros então pararam para atender a vítima.

Uma carreta vinha em alta velocidade na direção deles. Vendo que o veículo não iria parar, os bombeiros tiveram que remover a vítima as pressas para evitar uma tragédia maior. A remoção durou poucos segundos e a carreta passou a 50 centímetros da equipe.

Após o susto, a carreta parou mais à frente. A vítima foi mobilizada e encaminhada para uma Unidade de Saúde.

No local onde o fato aconteceu era próximo a uma curva, o que dificultou o motorista da carreta perceber que ali tinha um acidente.