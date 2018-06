Bombeiros resgatam vaca leiteira caída em fossa

Uma vaca leiteira foi resgatada na manhã desta terça-feira (5), pois havia caído em uma fossa na rua Antônio Campelo, na Vila Arara Azul, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros socorreu o animal e entregou ao proprietário sem ferimentos aparentes.

De acordo com o site O Pantaneiro, o resgate demorou aproximadamente uma hora, levando em consideração a profundidade do buraco, bem como o tamanho e peso do animal. A vaca foi retirada com o auxílio de uma retroescavadeira.

O proprietário já havia sido denunciado por deixar o animal solto pela região, mas alegou que desta vez a vaca fugiu sem que ele percebesse. Uma equipe da Prefeitura de Aquidauana também ajudou no resgate.