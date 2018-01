Bombeiros resgatam gato que estava preso em rede de proteção

O Corpo de Bombeiros de Corumbá foi acionado na tarde de segunda-feira para resgatar um gato que estava preso em uma rede de proteção na Escola Municipal Fernando de Barros, no bairro Centro América.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o felino estava a uma altura de três metros e provavelmente na grade da quadra de esportes, segundo o zelador, estava no local preso desde a virada do ano, depois de se assustar com o barulho dos fogos de artifício.

O gato, que fica frequentemente na escola, ficou aos cuidados do zelador.