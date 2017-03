Uma equipe do Corpo de Bombeiro demorou aproximadamente 9 horas, para socorrer um trabalhador rural esfaqueado no pescoço, em uma região de mata fechada, no município de Corumbá.

A vítima que teve a identidade preservada tinha dificuldades para falar e estava bastante debilitado devido a perda de sangue. De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o homem estava em um local de difícil acesso, até por questões meteorológicas.

Segundo informações da corporação, o rapaz tentou um suicídio no local. Interrogado pelos soldados, ele desmentiu e afirmou ser vítima de uma possível tentativa de homicídio.