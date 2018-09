Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou uma vaca que ficou presa ao cair dentro de uma fossa. O caso aconteceu nesta terça-feira (4), em Aquidauana. Uma moradora – que não teve o nome divulgado - viu o animal no local e acionou o socorro.

De acordo com o “O Pantaneiro” após a equipe do Corpo de Bombeiros chegar ao local informado, iniciaram o resgate do animal. No entanto, antes, uma equipe da prefeitura da cidade também se mobilizou e começou o trabalho com o auxílio de uma pá carregadeira.

Conforme o site de notícias, o resgate durou uma hora. A moradora que acionou o socorro acredita que o animal tenha passado pelo local na noite da última segunda-feira (3), e por conta do peso, a tampa da fossa teria cedido.

O resgate mobilizou até mesmo o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, que foi até o local acompanhar os trabalhos. Após conseguirem tirar a vaca da fossa, o executivo informou que o animal foi encaminhado ao Centro de Abrigo de Animais da região.

Foto: Luiz Guido/ O Pantaneiro