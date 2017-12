Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu em rio do Pantanal

Os militares do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá retomaram as buscas pelo corpo de Márcio Antônio Rodas Franco, 25 anos, nesta quarta-feira (27).

O jovem desapareceu no último domingo (24), enquanto navegava no rio ParaguaiMirim. O barco em que Márcio estava virou nas águas do rio, nas proximidades do Porto Pedreira, distante 70 quilômetros da área urbana de Curumbá.

O rio tem mais de 12 metros de profundidade e, segundo os Bombeiros, a correnteza está muito forte e tem levado vários detritos para a água, como pedaços de troncos de árvores e camalotes.