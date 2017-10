Conforme os militares, as chamas começaram no domingo

Com um incêndio que toma conta do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema desde a manhã desta segunda-feira (16) no município de Naviraí – a 363 km de Campo Grande, militares do Corpo de Bombeiros se mobilizam para controlar o fogo.

De acordo com o Nova News, por volta as 11h, a equipe do Corpo de Bombeiros estava avaliando a área queimada para criar uma estratégia de combate as chamas.

Conforme os militares, as chamas começaram no domingo (15) e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.