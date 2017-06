Bombeiros usaram 28 mil litros de água para combater incêndio

O Corpo de Bombeiros usou 28 mil litros de água para combater incêndio que atingiu um comércio na manhã desta quarta-feira (21) na Avenida Fernando Correa da Costa - no centro da Capital. A suspeita é de que um curto circuito na rede elétrica do estabelecimento foi a causa do incidente. O local não tinha o certificado de vistoria emitido pelos Bombeiros.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou pelo menos uma hora e o trânsito foi interrompido no local. Foram usadas oito viaturas e 20 militares foram mobilizados para atender a ocorrência. O rescaldo terminou as 14h30, mesmo horário em que o trânsito na avenida foi liberado para os carros.

A assessoria informou ainda que, o local foi interditado e o proprietário multado, mas não revelou o valor a ser pago. O dono da Casa das Borrachas não possuia o Certificado de Vistoria de Combate a Incêndio, dessa forma o local não poderia estar funcionando.

Em 2017 já foram 116 ocorrências de incêndio

Conforme nota da assessoria a causa do incêndio ainda será investigada pela perícia. “A causa não pode ser confirmada, mas existe a suspeita de que tenha sido um curto na rede elétrica do estabelecimento”,diz a nota.

Ninguém ficou ferido, apenas houve danos materiais. O Corpo de Bombeiros revelou que desde janeiro até agora já foram registradas 117 ocorrências de incêndio em edificações, somente na Capital.