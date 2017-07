Bonito lança Festival de Inverno para a população da cidade

Na noite desta quinta-feira (6), no Hotel Marruá, foi a vez da cidade de Bonito lançar oficialmente o Festival de Inverno, que este ano comemora a sua maioridade em grande estilo. O lançamento contou com a presença do secretário do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, do secretário de Cultura e Cidadania (SECC), Athayde Nery, e representantes do Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Bonito, população e artistas locais.

De 27 a 30 de julho, o festival de arte e cultura mais tradicional do Estado chega a sua 18ª edição com uma grande celebração na cidade bonitense. Serão 149 atrações artísticas, 32 oficinas e cursos, 09 estandes e 17 horas diárias de programação gratuita. O FIB vai expandir suas atividades além da Praça da Liberdade. Em 2017, o festival chegará ao distrito Águas de Miranda, ao Assentamento Guaicuru e ao Bairro Marambaia.

O festival chega aos seus 18 anos com muitas novidades. A realização é do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e da Prefeitura de Bonito. O festival tem apoio da Fundtur-MS, além de diversas instituições e empresas. A programação foi escolhida com a participação da comunidade bonitense.

Entre as novidades do Festival de Inverno de Bonito estão as sessões itinerantes de cinema em um confortável caminhão adaptado para receber o público infantil, jovem e adulto; uma mostra gastronômica em que será escolhido o melhor prato por votação popular; intervenções artísticas da Confraria Socioartista em pontos diferentes da cidade; uma escultura finalizada “ao vivo” pelo artista visual Adilson Schieffer, para comemorar os 150 anos da Retirada da Laguna; o show “Canta Bonito”, produzido especialmente com artistas da própria cidade; a presença inédita da música eletrônica na programação representada por Renato Tulux, agora com novo nome: Toulouse 84.

O Centro de Múltiplo Uso (CMU) é outra novidade e o novo endereço do FIB em Bonito nesta edição comemorativa. Das 9h às 17h, o local vai servir de ponto de encontro entre os estudantes bonitenses para participarem de oficinas, atividades culturais e espetáculos.

Este novo espaço cultural do FIB, o CMU, terá múltiplas atividades e a presença de artistas como o poeta, escritor e ator Emmanuel Marinho, a banda Muchileiros, a cantora Juci Ibanez, os palhaços Anderson Lima, Pietro Lara e Pepa Quadrini & Junior de Oliveira, o mágico Tabajara, o grupo Arte e Riso Cia de Animação e Grupo Guavira com teatro de bonecos, a atriz Ramona Rodrigues com um varal de poesia com a obra de Manoel de Barros e o instrumentista Marcos Assunção com a sua viola pantaneira.

Parabéns MS

A comemoração dos 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul, em 11 de outubro, é o tema do FIB em 2017. Ou seja, a celebração é dupla no festival este ano: 18 anos de Festival de Inverno de Bonito e 40 anos de MS. Por isso mesmo, o objetivo é destacar o genuíno valor artístico de Mato Grosso do Sul.

Na área musical, entre as 16 atrações musicais, apenas uma não é sul-mato-grossense: a rapper curitibana Karol Conka. Grandes nomes da música de Mato Grosso do Sul estarão no FIB. No segundo dia do evento (28) se apresentam antes do show da paranaense Karol Conka, rapper sensação dó Brasil, a cantora campo-grandense revelação do reggae brasileiro Maria Peralta e o DJ Toulouse 84.

O terceiro dia do festival (29) traz um show especialíssimo: as irmãs Tetê Espíndola e Alzira E irão receber em seu show a outra dupla de irmãs Beth e Betinha, homenageadas do FIB em 2017. Será um encontro raro e histórico, reunindo de um lado as vanguardistas Tetê e Alzira e as pioneiras Beth e Betinha. Para encerrar a noite com chave de ouro o espetáculo de Ney Matogrosso, bela-vistense da cepa que ganhou o mundo e se tornou um dos maiores nomes da música brasileira. No último dia do FIB 2017 (30), a programação musical começa com o show “Canta Bonito”, revelando que a cidade bonitense tem artistas de talento. Na sequência o “Baile Brasileiro” comandado pelo filho da terra Gabriel Sater e o espetáculo final com o virtuoso e carismático instrumentista Marcelo Loureiro. Para marcar a abertura das atividades vespertinas do festival, o maestro Eduardo Martinelli vai comandar uma roda de chorinho nas proximidades da Praça da Liberdade.

O FIB 2017 vai contar também com uma programação extensa nos nove estandes da Praça da Liberdade. As subsecretarias de Igualdade Racial, Defesa da Mulher, LGBT e Juventude irão ganhar um espaço exclusivo: o Estande da Cidadania. Já a Tenda dos Saberes Indígenas, uma das mais procuradas nas últimas duas edições, continua com várias atrações interessantes. Desta vez, o visitante vai poder acompanhar, por exemplo, o processo da fabricação das cerâmicas Kinikinau, Kadweu e Terena.

A Praça da Liberdade ainda vai abrigar o Espaço de Artes Visuais –onde haverá a exposição “Um Panorama da História das Artes Visuais em Mato Grosso do Sul”, com 13 obras importantes do acervo do Museu de Arte Contemporânea de MS (MARCO)–, o Estande da Educação (SED), o Pavilhão das Artes com lançamento de livros e exposição de artesanato, o Espaço da Cultura da Infância e a tenda do projeto Memória Fonográfica de MS, do pesquisador Carlos Luz, em que o público tem acesso a LPs e discos fundamentais da música sul-mato-grossense.

Debates

Festival de Inverno de Bonito terá na sexta (28.07) e no sábado (29.07) uma série de encontros entre estudiosos, pesquisadores, artistas, profissionais liberais e escritores ligados a cultura sul-mato-grossense. Com abertura na sexta pela manhã, os debates vão envolver questões como o combate a homofobia, a construção da malha cultural sul-mato-grossense e a cultura indígena em Mato Grosso do Sul.

O público ainda poderá participar do “Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas Para Mulheres” e do debate entre mulheres que realizam ações importantes na cidade de Bonito, além da terceira edição do “Encontro Regional de Arte Educadores” e do seminário de turismo que tratará dos 150 anos da Retirada da Laguna, marco histórico brasileiro envolvendo a Guerra do Paraguai e Mato Grosso do Sul.

Homenagens

Os homenageados nesta edição do Festival de Inverno de Bonito serão a professora Maria da Glória Sá Rosa (in memoriam) e Beth e Betinha, dupla pioneira da música de Mato Grosso do Sul.