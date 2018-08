O 55º Congresso Brasileiro de Olericultura está sendo realizado na cidade de Bonito, a partir desta segunda-feira (6) até a sexta-feira (10), no centro de Convenções da cidade. O evento é o maior encontro nacional de cultivo de hortaliças.

Com o tema central “Produção Sustentável, Qualidade de Vida e Estímulo ao Consumo”, a edição do encontro pretende propor um ambiente para a discussão da produção de vegetais (verduras, legumes, frutas, etc) que garanta respeito ao meio ambiente ao mesmo tempo em que promova a renda na propriedade rural e a segurança alimentar dos consumidores.

A programação inclui reuniões setoriais, mapeamento das cadeias produtivas, apresentação de trabalhos científicos, painéis e minicursos entre palestrantes renomados, estudantes e profissionais.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, explica que são necessárias ações que incentivem o setor no estado, que hoje ainda importa 80% dos hortifrútis. As inscrições do congresso podem ser feitas no site.

O 55º Congresso Brasileiro de Olericultura é uma realização da Associação Brasileira de Horticultura em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e sua vinculada, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).