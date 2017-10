BPTran registra 78 acidentes neste fim de semana na Capital

Policiais Militares do Batalhão de Polícia Militar do 17º BPTran (Batalhão de Trânsito) prenderam sete pessoas por conduzirem veículo sob o efeito de álcool e se envolverem em acidente de trânsito com vítimas neste fim de semana.

O dia com maior incidência foi na madrugada e manhã de domingo (22), em que foram registrados quatro casos de embriaguez ao volante. De sexta a domingo foram registrados 78 acidentes nas ruas da Capital.

O caso que mais chamou a atenção foi um acidente ocorrido por volta das 23h15min do sábado (21), na Rua Santa Quitéria, no Jardim Centenário, envolvendo um veículo Ford/Fiesta, conduzido por um menor de 17 anos. Momentos antes do acidente, o menor e seu pai estavam em uma conveniência na região fazendo consumo de álcool e ao saírem, o pai entregou a direção do veículo ao filho que acabou se envolvendo em uma colisão com uma motocicleta, resultando em duas vítimas, o condutor da motocicleta e o garupa, ambos foram levados para a Santa Casa. Pai e filho fizeram o teste de alcoolemia cujo resultado foi de 0,87 mg/l e de 0,68 mg/l, respectivamente, e foram encaminhados para a delegacia onde foram autuados.

O Tenente-Coronel José Amorim Longatto, comandante do BPTran, afirma que nesses casos além do flagrante pela embriaguez ao volante também tem outros crimes envolvidos como a lesão corporal, falta de habilitação e a responsabilização do pai por entregar a direção ao filho menor, além das multas de embriaguez, cujo valor é de R$ 2.934,70, da falta de habilitação que é de R$ 880,41 e de entregar o veículo à pessoa sem CNH que é R$ 880,41.

As fiscalizações acontecem todos os dias

O Comandante reforça que as operações de fiscalização continuam, todos os dias são feitos bloqueios em diversos pontos da cidade a fim de coibir as infrações e crimes de trânsito como a embriaguez ao volante e retirar condutores não habilitados e veículos irregulares da via pública.

No fim de semana, de sexta a domingo, foram registrados 40 acidentes de trânsito com vítimas, 38 sem vítimas e 31 condutores não habilitados foram autuados.