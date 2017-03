A credibilidade da carne brasileira por parte da União Europeia depende apenas do Brasil, que precisa garantir o controle sobre a produção do setor agropecuário, declarou hoje (27) o comissário de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia, Vytenis Andriukaitis, em visita à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, zona norte da capital fluminense. “O Brasil precisa agir o quanto antes, tomar medidas rapidamente, com boa cooperação e entendimento mútuo”, disse ele.

A visita de Andriukaitis ao Brasil estava marcada desde antes da Operação Carne Fraca e, segundo ele, será uma oportunidade para discutir estratégias de cooperação para solucionar o problema da queda das exportações das carnes brasilerias. A União Europeia suspendeu a importação de frigoríficos investigados pela Polícia Federal.

As investigações da operação Carne Fraca revelaram um esquema envolvendo fiscais agropecuários a serviço do Ministério da Agricultura e donos de frigoríficos nos estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás. A PF afirma que os fiscais investigados recebiam propina para emitir certificados sanitários sem fiscalização efetiva da carne.

O representante do bloco europeu se reúne amanhã com vários ministros em Brasília, dentre eles o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Um dos temas da pauta serão as medidas que estão sendo tomadas para melhorar os instrumentos oficiais de controle sanitário, de qualidade, transparência e fiscalização do setor.

“Sem isso, não há chance de manter um comércio comum”, disse ele ao ressaltar a importância da parceria do bloco com o Brasil: “O Brasil é um parceiro comercial muito importante, precisamos ver como continuar com essa boa parceria. A única forma é garantindo 100% de segurança alimentar, pois é um problema de saúde pública”.

Na manhã de hoje, o comissário conversou com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, sobre doenças transmitidas por insetos (Zika, Dengue, Chikungunya, Malária e outros), desenvolvimento de tratamentos e vacinas, resistência antimicrobiana, pesquisa sobre novos antibióticos contra hanseníase, entre outros temas.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta segunda feira a interdição de mais duas unidades frigoríficas alvos da Operação Carne Fraca, o Souza Ramos, em Colombo, e Transmeat, em Balsa Nova, ambos no Paraná.