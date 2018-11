Previsão do Banco Central é de que o país tenha avançado 1,74% no período encerrado em setembro

Brasil registrou um forte crescimento no terceiro trimestre do ano. Segundo o Banco Central, houve uma alta de 1,74% frente ao segundo trimestre de 2018. Esse resultado é o maior em seis anos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16).

As informações fazem parte do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), um indicador que tenta prever o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) antes da divulgação oficial.

De acordo com o Banco Central, também houve alta na comparação entre o terceiro trimestre do ano e igual período do ano passado: o avanço foi de 1,72%. Com esse desempenho, o Brasil acumula um crescimento de 1,14% no ano e de 1,45% em 12 meses.

Vendas do comércio

Para chegar ao número final, o BC faz uma ponderação entre outras pesquisas. Uma das que entra na conta é a Pesquisa Mensal do Comércio, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esses dados revelam que as vendas do varejo avançaram 0,8% no terceiro trimestre do ano – um número importante, que indica que as famílias voltaram a consumir e que estão mais confiantes no futuro.