A brasileira, Luciane Ribeiro de Oliveira, levou um tiro no olho depois que discutiu com o seu marido, Fernando Fernández. O caso aconteceu na quinta-feira (21) em Salto del Guairá, capital de Canindeyú no Paraguai.

De acordo com o site Capitan Bado, os vizinhos do casal disseram á polícia que Fernández deu dois tiros na mulher, sendo que um deles atingiu um dos olhos da vítima. Ainda de acordo com as testemunhas, marido e mulher discutiam de forma frequente.

Conforme a polícia Paraguaia, depois de cometer o crime, o autor fugiu com seus dois filhos mais novos em uma Toyota/Spaci.

Luciane Ribeiro, foi levada para o Hospital Regional de Salto del Guairá, onde foi encaminhada para um centro de saúde em Ciudad del Este, pois o estado de saúde era grave. Ainda conforme a polícia, o motivo ocorreu, pois o autor não aceitava o pedido de divórcio da esposa.