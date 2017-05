Um morador do Espírito Santo, ao acordar, encontrou o saldo de R$ 135,5 bilhões na conta bancária. Neste valor, o capixaba poderia ser considerado o homem mais rico do Brasil, ultrapassando Jorge Paulo Lemann por 45% — Lemann, segundo a Forbes, teria uma fortuna de R$ 93,1 bilhões. Poderia, mas não é considerado: tudo não passou de um erro do banco Santander.

De acordo com a Gazeta, um problema no sistema do Santander afetou clientes que têm investimentos no banco. Como "mágica", esse problema multiplicava o valor de ativos por milhões, acrescentando "zeros".

"Houve um problema no sistema. Tivemos casos pontuais nos saldos de alguns clientes, mas foram normalizados rapidamente", comentou a assessoria do banco. Não foi apenas o capixaba, mas pelo menos outros três clientes também acordaram milionários ou bilionários.

O erro já foi corrigido pelo Santander e, infelizmente para os clientes, o valor já foi corrigido.