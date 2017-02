Um brasileiro de 18 anos morreu na noite deste domingo (26), num acidente de trânsito em Pedro Juan Caballero (PY), cidade fronteiça com Ponta Porã. De acordo com a polícia local, o jovem estava de passageiro de uma motocicleta quando colidiu contra fusca.

Segundo o site Porã News, o condutor da moto identificado como Jared Mendonza está internado em estado grave. A vítima foi identificada como Lauro Rodrigues Cáceres Gomes, que era passageiro do veículo. O motorista do fusca, de 35 anos, teve ferimentos leves e não corre risco de morte.

De acordo com a reportagem o acidente aconteceu na rua Teniente Herrero, no centro do município paraguaio. Com o impacto da batida, uma das rodas do fusca saiu, mas não machucou ninguém.