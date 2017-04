Criminosos trocaram tiros com policiais da PRF na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR)

Brasileiros que estudam no Paraguai estariam sendo revistados e interrogados em Cuidad del Este, após o assalto milionário à transportadora de valores na madrugada desta segunda-feira (24). A imprensa local mencionou que os assaltantes seriam brasileiros e membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuam em presídios. Entretanto, ainda não é uma confirmação oficial. Devido ao assalto, as aulas foram suspensas no município paraguaio.

Em entrevista a rádio Bandeirantes, uma estudante brasileira de medicina da Universidad Internacional Três Fronteras (Uninter), pediu a reportagem para não ser identificada, relata que há temor de perseguição a brasileiros na região.

“Nesse momento, parece que os brasileiros estão sofrendo tortura lá, estão pegando os brasileiros. A gente foi comunicado para não ir à faculdade. Parece que um vigia da nossa faculdade, Uninter, foi assassinado e os policiais estão pegando todos os brasileiros que aparecerem lá e estão torturando. A gente não foi para a faculdade hoje e a gente está com muito medo, porque não sabe se vai ter represália”, conta a estudante.

Um policial, identificado como Sabino Ramón Benitez, do Grupo Táctico de Operaciones (GEO), morreu na tentativa de perseguir os bandidos que estavam fortemente armados. Segundo imprensa paraguaia, três criminosos morreram na ação.

Mega-assalto

Na madrugada de hoje (24), um grupo de 40 pessoas, invadiu a sede da Prosegur em Cuidad del Este, e levaram cerca de US$ 40 milhões. Segundo a imprensa local, este seria o maior assalto da história do Paraguai.

Fortemente armados com fuzis, metralhadoras, granadas e explosivos, os assaltantes explodiram a entrada e trocou tiros com os vigilantes. As explosões foram ouvidas em diversas regiões da cidade e assustaram toda a população.

Segundo o Paraná Portal, a empresa fica à 4 quilômetros da Ponte da Amizade, no oeste do Paraná. A Polícia Reforçou o patrulhamento no lado brasileiro caso os criminosos fugissem para o Brasil, no entanto a quadrilha foi vista na direção à Hernandárias, que é uma cidade vizinha. Mais de 15 carros foram incendiados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), integrantes do grupo foram abordados na tarde de hoje (24), na BR-277, próximo a São Miguel do Iguaçu (PR). Após uma intensa troca de tiros, um dos bandidos foi ferido e preso. Com ele foi encontrado um colete à prova de balas, fuzil e uma camionete. Em rondas pela região, policiais encontraram alguns veículos que foram abandonados após a troca de tiros.

A Polícia Nacional e a Polícia Rodoviária do Paraná (PRF/PR) estão atentas na localização dos criminosos. A PRF de Mato Grosso do Sul ainda não foi acionada, mas caso seja solicitada, relatou em nota que estão dispostos a ajudar na captura da quadrilha que participou do mega-assalto em Cuidad del Este