Brasileiros são mortos em embosca no Paraguai

Os brasileiros, Pablo Yaquet, 41 anos, e Milena Soares Bandeira, 26 anos, foram mortos a tiros na tarde desta segunda-feira (2), em, Assunção, capital do Paraguai. Segundo a Polícia Nacional que investiga o crime, acreditam que as vítimas estavam sendo seguidos a dias pelos autores.

Segundo o site Pora News, a emboscada aconteceu por volta das 13h, quando uma caminhonete Toyota Hilux, onde estava o casal, foi surpreendidos por pistoleiros em outra camioneta, modelo GM, de cor escura, na rua Dionisio Jara esquina com a Tenente Lilio Cantalupi no bairro Republica. Os atiradores se aproximaram do veículo e descarregaram a arma de grosso calibre nas vítimas que estavam no banco da frente. Uma mulher que estava junto com o casal, conseguiu fugir e sobreviveu ao ataque.

Logo após os pistoleiros fugiram do local tomando um rumo ignorado, e até o momento não foi localizado.

Agentes da Polícia Nacional realizam buscas pelos autores e acreditam que os brasileiros foram seguidos desde a fronteira até a capital, onde passaram as festas de final de ano.