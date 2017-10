Brasileiros são mortos em troca de tiros na fronteira

Wanderley Freitas Lopes, 28 anos e Francisco Humberto Winkler Benites, 46 anos foram mortos em troca de tiros na manhã desta sexta-feira (20), em Pedro Juan Caballero, fronteira do Brasil com Ponta Porã.

De acordo com o site MS em Foco, os dois mortos são brasileiros e estavam um uma Saveiro com placas de Ponta Porã quando estavam trocando tiros com os ocupantes de um Honda Civic preto com placa brasileira.

Ainda de acordo com o site, a troca de tiros começou na Rua Baltazar Saldanha com a avenida Internacional e os homens acabaram mortos em Pedro Juan Caballero com vários disparos de fuzil.

No carro onde estavam Wanderley e Francisco foi encontrada uma pistola 9 milímetros. Francisco já tinha passagens por tráfico de drogas e policiais brasileiros e paraguaios investigam o caso.