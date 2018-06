Brasileiros se assustam com vírus que “sequestra” informações

O vírus Cry Brazil, tem se espalhado pela internet e chamado a atenção de pesquisadores em segurança digital. O vírus tem como principal alvo usuários brasileiros, que quando instalado, o ransomware "sequestra" informações do computador e deixa uma mensagem exigindo um resgate para liberar os arquivos. A exigência aparece no lugar do papel de parede do Windows.

Segundo o Techtudo, o vírus se espalha por meio de um documento falso por e-mail. A vítima pensa que está abrindo um arquivo PDF simples, mas vem acompanhado de um executável oculto que instala o vírus no computador. Assim que é instalado, o malware transforma e utiliza criptografia para impedir que documentos, fotos, vídeos e mais sejam abertos. Os arquivos acabam recebendo a extensão crybrazil.

Como evitar o vírus?

Para se proteger, sempre mantenha o sistema e o antivírus atualizados; evite baixar arquivos não solicitados por e-mail e procure não clicar em links desconhecidos.

Computador infectado

Caso o computador já tenha sido infectado, a recomendação dos especialistas é que as vítimas não paguem o resgate, já que uma restauração no sistema pode acabar com o problema.