Briga em conveniência vai parar na delegacia

Um homem causou confusão e se recusou sair de uma conveniência na madrugada desta quarta-feira (6), em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, o caso aconteceu na conveniência Big Festa, localizada na rua Antonio Maria Coelho, no centro da capital.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local, verificaram que o segurança estava imobilizando Magno Rodrigues de Novaes, 27 anos.

O segurança Rafael Adriano Nazaré Pereira, 34 anos, relatou aos policiais que Magno estava bebendo cerveja com alguns amigos, quando uma garrafa de vidro quebrou-se ao cair no chão e, devido a isto, o segurança pediu para que o cliente saísse da conveniência, mas o homem ficou irritado e o agrediu com uma mochila, jogando-a em seu rosto, iniciando a confusão.

Já Magno alega que foi desrespeitado pelo segurança que o agrediu com diversos golpes imobilizando-o. O caso foi parar na delegacia e registrado como lesão corporal recíproca.