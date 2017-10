Briga entre cunhados: vizinho oferece ajuda e é morto com três tiros

Uma briga entre dois cunhados terminou em tragédia com uma morte na noite desta segunda-feira (23), no Portal Caiobá II, bairro da região sudeste de Campo Grande. Depois de passar a tarde bebendo, Ademir Duran, de 49 anos, esfaqueou o cunhado Ataíde Ortiz Gavilan, de 48 anos, e atirou no vizinho Wellington Conte Gonçalves, de 35 anos.

Briga

Os cunhados Ademir e Ataíde passaram a tarde tomando bebidas alcoólicas na casa do autor, na rua Janaina Chacha de Melo, quando se desentenderam e começaram a discutir. Ao ouvir a briga, a esposa do autor e irmã da vítima, que estava lavando roupa, foi até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Ao perguntar sobre a discussão, Ademir tentou agredi-la.

Ataíde tentou defender a irmã, quando Ademir pegou uma faca e atingiu o cunhado no pescoço. Segundo o boletim de ocorrência, depois de esfaquear o cunhado, Ademir pegou um revólver calibre 32, que estava dentro de um guarda-roupa no quarto, e disparou dois tiros contra Ataíde. Com a briga dos cunhados e o irmão ferido, a mulher saiu de casa em busca de socorro nos vizinhos.

Ajuda

Armado, Ademir saiu na rua procurando a esposa. Ao ouvir a briga, o vizinho Wellington, que estava voltando do mercado, perguntou se estava tudo bem e se Ademir precisava de ajuda. Ademir respondeu o vizinho com três tiros do revólver calibre 32, que atingiu a nuca, as costas e a perna. Wellington morreu no local.

Depois de matar o vizinho, Ademir ainda realizou disparos com a arma de fogo, mas foi contido por moradores da região, que acionaram a polícia. Ademir foi preso em flagrante. O cunhado Ataíde, que tem um mandado de prisão em aberto, foi levado escoltado a Santa Casa de Campo Grande.