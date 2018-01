Briga entre marido e mulher termina com homem ferido na testa

A esposa arremessou uma faca que atingiu a testa do marido

Willian Rodrigo de Jesus Ribeiro, 26 anos, foi ferido com golpe de faca na testa pela esposa, Edivania da Silva, 18 anos, após um desentendimento na madrugada desta quinta-feira (4), em Nova Andradina.

De acordo com o registro policial, a polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontraram a vítima caída na calçada com a testa ferida. O pai da autora informou aos policiais que sua filha, Edivania, arremessou a faca contra o esposo após uma briga por motivos ainda desconhecidos.

Edivania não estava mais no local no momento em que os militares chegaram. Willian foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e logo foi liberado.

Nenhum envolvido se apresentou na delegacia para requerer qualquer providência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.