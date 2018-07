Briga entre pai e filha vira caso de polícia

O homem foi acusado por agredir sua filha com um tapa no rosto

Na tarde deste domingo (1º), uma briga familiar virou caso de polícia, no bairro Vila Dona Nenê, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local da ocorrência, os policiais em contato com a vítima, Patricia Rayanny Franco Rodrigues, 25 anos, ouviram relatos de que, por desentendimentos familiares, discutiu com seu pai, Admir Assyres Rodrigues, 47 anos, e que ele a agrediu com um tapa no rosto, deixando-o vermelho em seu lado direito, fato presenciado por um irmão.

Os policiais também ouviram a versão de Admir, que confirmou a discussão, mas negou qualquer tipo de agressão.

Com os fatos, os envolvidos na discussão foram encaminhados para a unidade policial, para esclarecimentos cabíveis sobre o fato.