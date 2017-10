Briga entre torcedores deixa seis feridos na fronteira

Uma briga entre torcedores no estádio Río Parapití lotado em Pedro Juan Cabalero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, interrompeu o jogo entre Olimpia e Sol de América e deixou seis pessoas gravemente feridas e 30 pessoas com ferimentos leves na tarde do último domingo (8).

Os seis torcedores gravemente feridos, três por arma de fogo, dois por espancamento e um ferido com faca, foram encaminhados para o Hospital do Trauma. Segundo o jornal local ABC Color, dos seis feridos, dois receberam alta e quatro ainda estão internados.

O jogo válido pela 12ª rodada do campeonato paraguaio durou apenas sete minutos. Integrantes da torcida organizada do Olimpia, "La Barra" começaram a briga no estádio. Torcedores derrubaram alambrados e usaram as grades como arma, outros torcedores trocaram socos e chutes. A polícia paraguaia foi acionada para conter a briga no estádio.

De acordo com o jornal local ABC Color, o Chefe de Segurança Cidadã Pedro Juan Caballero informou 451 torcedores envolvidos na briga foram presos na tarde de ontem na fronteira. A polícia paraguaia também apreendeu facas e bebidas alcoólicas que estavam com os torcedores.