Briga deixa um esfaqueado e outro ferido a pauladas

Na noite deste domingo (10), uma briga entre vizinhos quase terminou em tragédia. Um homem de 56 anos foi esfaqueado no tórax e o vizinho foi agredido a pauladas durante uma briga, no Jardim Inápolis, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao local, havia uma confusão generalizada. Albertino José de Santana e seu vizinho Dezinho Ferreira de Lima, 45 anos, estavam feridos devido a briga. Todos os envolvidos estavam embriagados.

Os dois homens foram socorridos, enquanto as esposas passaram a se agredir com tapas, até que uma das mulheres arremessou a faca na outra. A polícia precisou separar as duas.

Elas foram levadas para a delegacia e os autores para a Santa Casa. Eles não correm risco de morte.