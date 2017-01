Briga por guarda de adolescente acaba na delegacia

A disputa pela guarda de um adolescente acabou em uma briga generalizada no São Jorge da Lagoa no final deste domingo (22). Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão ocorreu, pois a mãe, de 33 anos, foi até a casa do pai do garoto buscá-lo quando o pai, de 41 anos, não gostou de ela ter ido com o atual companheiro e já chegou empurrando o homem, que tem 29 anos. A polícia ressaltou no boletim de ocorrência que a mãe não apresentou qualquer papel que comprove a guarda do filho.

Já na delegacia, a versão contada pelo pai foi diferente e sim de que o padrasto do rapaz teria adentrado o quintal sem ao menos informar e que teria tentado agredir o adolescente, o que acabou gerando a briga generalizada, onde mais três pessoas se envolveram.

Na polícia, a mãe informou que duas mulheres que estavam na casa entraram no meio e passaram a agredi-la. Enquanto isso, o adolescente tentava separar o arranca-rabo e foi todo mundo parar na delegacia. Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservar o adolescente.