Brinquedos confeccionados por detentos são entregues em creche

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), realizou a entrega de brinquedos pedagógicos, na terça-feira (29), para o 10º Centro de Educação Infantil (Ceinf), da capital.

As peças em madeira e crochê são confeccionadas por internos do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho – Segurança Máxima de Campo Grande. Desta vez, a instituição beneficiada foi o Ceinf Maria Dulce Prata Cançado, no Jardim Noroeste.

Ao todo, foram entregues 40 brinquedos lúdicos entre carrinhos, bonecos, bolas e jogos educativos que complementarão o aprendizado de 270 crianças, de seis meses a cinco anos. A iniciativa integra o projeto "Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos", da Agepen, realizado por meio da direção e servidores da Máxima em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os trabalhos consistem em associar o trabalho filantrópico ao de reinserção de custodiados da Máxima, pois leva ocupação produtiva e novos valores pessoais aos detentos. O trabalho já existe há três anos e já foram entregues aproximadamente 500 brinquedos as instituições infantis de ensino, levando diversão e aprendizado às crianças.

Técnicas de bordado e sobras de madeira que iriam para o lixo se transformam em brinquedo lúdicos nas mãos de 30 reeducandos que atuam no setor de artesanato do presídio e na produção dos brinquedos. Para estas atividades, recebem remição de um dia na pena para cada três trabalhados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.