Nenhum acidente foi registrado ainda, por conta do buraco, mas os motoristas devem tomar cuidado ao passarem pelo cruzamento.

Na manhã dessa sexta-feira (22) a equipe do JD1 notícias flagrou uma cratera se formando no cruzamento da Avenida Afonso pena com a Rua Bahia.

O buraco é fundo e apresenta risco de desabamento. Este é um dos cruzamentos mais movimentados da Capital, com grande fluxo de carros, motos e ônibus.

