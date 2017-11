Buscando incentivar a leitura projeto atende 400 alunos da reme até a próxima semana

Olhos curiosos e ouvidos atentos dos alunos às histórias contadas pela equipe que coordena as bibliotecas escolares da Reme tem sido uma cena comum em sete escolas e quatro ceinf’s (Centros de Educação Infantil) da Rede Municipal de Ensino (Reme) que participam da 18ª edição do Prolerzinho. A iniciativa, que busca o trabalho de mediação de leitura com crianças no Ensino Fundamental, prossegue até a próxima semana com a participação de, aproximadamente, 400 alunos.

O Prolerzinho integra o Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura), que é um programa nacional, criado pelo Ministério da Cultura, que estimula ações para a leitura. Ele é desenvolvido através de comitês que trabalham com base na realidade de cada região do país, buscando atender às demandas das comunidades onde atuam.

Na edição deste ano, quatro ceinf’s e sete escolas estão sendo beneficiados pelo programa. A novidade é a inclusão de duas escolas do campo, que também estão recebendo a visita de técnicos da Semed que vão às unidades para contar histórias e desenvolver atividades lúdicas alusivas ao livro trabalhado diversos temas com a turma.

De acordo com a bibliotecária, Rosilene de Melo, o comitê do Proler escolheu uma escola de cada região da cidade para ser atendida. “Buscamos atender escolas que ainda não haviam sido contempladas com as ações em anos anteriores”, disse.

Dinâmica

A dinâmica de atividades envolve leitura de um livro escolhido pelo técnico e na sequência, desenvolvimento de atividades de interpretação da história através de jogos, desenhos e ações lúdicas. Cada dinâmica dura de uma a duas horas. “Incentivamos o professor da sala também a participar, pois ele é o exemplo das crianças, especialmente nos ceinf’s. Se o aluno vê o professor lendo, levando um livro para casa, vai querer fazer o mesmo”, ressaltou.

O fato de as escolas da Reme já terem projetos de incentivo à leitura é um facilitador. “Quando chegamos às escolas e começamos a conversar com as crianças percebemos que elas têm o hábito de ler pelo vocabulário e inclusive chegam a discutir sobre alguma obra”, revelou Rosilene.

Unidades escolares participantes

?Participam da 18ª edição do Prolerzinho, as escolas do campo “Darthesy Novaes Caminha” e “Oito de Dezembro”, “Dr. Plínio Barbosa Martins”, “Professora Eulália Neto Lessa”, “José Mauro Messias”, “Professora Ione Catarina Gianotti Igydio’ e “Elizabel Maria Gomes Salles”. Já os Ceinfs participantes são “Professor Eloy Souza da Costa”, “José Moreschi”, ‘Bem-Te- Vi” e “Tia Eva”.