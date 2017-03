Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas na manhã neste sábado pela menina Laura Freitas de 11 anos, desaparecida na última sexta-feira (17), durante um passeio de barco no Rio Aquidauana, em Aquidauiana.

Duas equipes, uma por terra e outra em água, fazem varredura minuciosa para tentar entrar a jovem. Segundo o site O Pantaneiro, apesar do rio está cheio devido às chuvas na região, e por já passou as 24 horas previstas pelos socorristas, amigos e familiares ainda tem esperança que a menina ainda esteja viva.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motor da embarcação onde a menina estava, junto com a mãe e o padrasto, subitamente travou, provocando um solavanco que derrubou a família. O homem e a mulher conseguiram se salvar, mas a garota foi levada pela força da correnteza.

A mãe da jovem foi internada em estado de choque na Santa Casa do município.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas de ontem. Conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, a menina e o padrasto passeavam de barco pelo rio, quando o motor de popa travou subitamente, provocando solavanco que derrubou os dois da embarcação. O homem conseguiu se salvar, mas a menina foi levada pela força da correnteza. A mãe dela, quando chegou ao local, passou mal e precisou receber atendimento médico.