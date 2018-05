Buscas por mulher que desapareceu durante um banho no rio Miranda continuam nesta quinta-feira (17). A vítima não teve a identidade revelada, contudo, a idade 43 anos. O caso aconteceu no município de Miranda – 208 km distantes de Campo Grande.

De acordo com O Pantaneiro, uma nova equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou para reiniciar as buscas pela mulher.

Os bombeiros do Resgate e Salvamento ficarão no lugar até 17h e estão sendo apoiados pela Polícia Militar Ambiental da cidade, além da Polícia Civil e Polícia Militar, que também oferecem suporte para as buscas e para a investigação do caso.