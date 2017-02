“Cabaré Night Club” tem Leonardo e Eduardo Costa

Show acontece em Campo Grande no dia 11 de março, no Diamond Hall

Referências do sertanejo de raiz, Leonardo e Eduardo Costa estão de volta à Campo Grande para mais uma edição do Cabaré. A turnê Night Club já é sucesso em todo Brasil, reunindo músicas românticas dos anos de 1980. A dupla se apresenta no dia 11 de março no Diamond Hall.

Amigos de longa data, Leonardo e Eduardo Costa preconizaram um projeto musical diferente de tudo que o público brasileiro está acostumado a ver nos palcos. Eles se inspiraram nos lendários cabarés parisienses e nos musicais da Brodway para encantar os fãs da música sertaneja.

A primeira edição do DVD Cabaré vendeu mais de 80 milhões de cópias e ganhou diversos prêmios da crítica. A dupla continuou a se inspirar e lançou o segundo DVD, intitulado Night Club, que leva para frente da plateia, cenário, balé, iluminação espetacular, além da autenticidade e irreverência, que se tornaram marcas dos artistas.

Em sua primeira edição, o projeto “Cabaré, contou com mais de 180 apresentações pelo Brasil, inclusive passando por Campo Grande. Neste novo capítulo de sua história, o repertório segui o mesmo padrão do primeiro DVD, com grandes sucessos da música sertaneja, como “As Andorinhas”, “Telefone Mudo”, “Crises de Amor”, “Moreninha Linda”, “Viva a Vida”, “Duas Camisas” e muitos outros.

Serviço

Os ingressos já estão à venda no Gugu Lanches e no Santo Show e variam de R$ 200 a R$ 5 mil. Mais informações pelo telefone (67) 3025 4006.