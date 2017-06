Cabeça e braço em estado de decomposição são encontrados no Paraguai

Agentes da Divisão de Homicídios foram acionados na tarde de domingo (18) após populares encontrarem em um terreno baldio partes de corpo que foram retirados de túmulo na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã. Moradores encontraram uma cabeça e um braço em estado de decomposição.

Segundo os agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero, as partes encontradas seriam as que foram furtadas durante a profanação de um túmulo ocorrido no dia 18 de maio deste ano, no cemitério da cidade. No túmulo estava enterrado o brasileiro Júlio Cardoso, de 72 anos. Ele morreu no dia 16 de maio por insuficiência renal aguda.

Após a confirmação das partes do corpo encontradas, a promotora de justiça Katia Uemura acompanhada do medico legista Gustavo Galeano, entregaram a cabeça e o braço para os familiares que deverão realizar o enterro da mesma junto ao corpo que se encontra no cemitério municipal da cidade.