Joice Espindola da Silva, 35 anos, foi identificada como a suposta cabeleireira que assassinou o vendedor, Camilo Freitas da Silva, de 28 anos, com um golpe de faca no peito. O crime aconteceu no último domingo (20), no município de Três Lagoas.

De acordo com JP News, o nome de Joice aparece em um Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, sobre o fato, junto ao de dois filhos, de 16 e de 18 anos.

Conforme o site, Joice teria intervido em uma briga entre Camilo e sua esposa, supostamente para interromper agressões que teriam começado pouco antes do homicídio, na residência do casal.

Segundo o site de notícias, o delegado Messias Pires, que coordena a investigação do caso, informou que a cabeleireira "não tinha nada a ver com a briga" e confirmou o envolvimento dos citados no boletim.

JP News divulgou ainda que, no carro de onde Joice teria retirado a faca para cometer o assassinato estavam uma criança de 11 anos, e uma idosa.