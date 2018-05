Joice Espíndola de Castro, 28 anos, suspeita de assassinar o vendedor Camilo de Freitas da Silva com um golpe de faca no peito, se entregou a polícia nesta quarta-feira (23). Ela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil do município de Três Lagoas.

De acordo com JPNews, ela estava foragida desde o crime, que aconteceu no domingo (20). O delegado Rodrigo Sperancim, do 1º Distrito Policial, revelou que manteve contato com advogados e que a apresentação da cabeleireira faz parte do andamento do inquérito que investiga o homicídio.

Segundo o site, outras pessoas envolvidas no crime como testemunhas - entre elas três filhos e a mãe de Joice - também devem prestar depoimento. A viúva da vítima, Larissa Laís da Silva, 23 anos, já prestou esclarecimentos.

Ainda conforme o site, Larissa estava com o marido quando ele teria sido atacado por Joice, numa briga do casal. A mulher carregava uma criança de dois anos, sua filha, quando a cabeleireira teria intervido na discussão e assassinado Camilo.