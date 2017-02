Cabeleireiro do Esquadrão da Moda vem à Capital em março

Independente da área, todo profissional precisa passar por uma atualização. Com a beleza não é diferente. Para começar bem 2017, Campo Grande recebe Rodrigo Cintra, mais conhecido por ser o cabeleireiro do Esquadrão da Moda. Ele estará na Capital, no dia 6 de março, com a sua nova turnê Light Contour & Duo Color. Faltando menos de um mês para o evento, restam poucas vagas.

O paulistano Rodrigo Cintra é considerado um dos profissionais mais requisitados para palestras e workshops no Brasil. Atualmente, é contratado pela Olenka Cosméticos como embaixador oficial da marca. Recentemente ganhou prêmio de melhor cabeleireiro pela Revista Cabelos&Cia, além de já ser considerado o melhor cabeleireiro do País pela revista Quem Acontece e o melhor da década pela Beauty Fair. No entanto, sua fama nacional só aconteceu ao participar do Programa Esquadrão da Moda, como cabeleireiro exclusivo.

Todo o workshop contará com modelos para exemplificar na prática as técnicas. E para deixar o evento ainda melhor, todas as modelos serão maquiadas pela blogueira e maquiadora sul-mato-grossense, Thaiane Lopes, que ganhou fama em 2011, após participar do programa da Xuxa, e ser convidada, no ano passado, para ser maquiadora do New York Fashion Week, evento de moda realizado em Nova Iorque.

Após seis anos sem vir à Capital, Rodrigo Cintra retorna com sua nova turnê intitulada Light contour. Trata-se de uma tendência mundial de iluminações, onde todo o contorno do cabelo é iluminado, e por dentro fios de clareamentos gradativos mantêm a naturalidade da raiz. Já o Duo Color é uma tendência em iluminações em dois tons, feito para as clientes que não gostam de tons monocromáticos e preferem ter mais de um tom no cabelo. Técnica bastante utilizada na Europa.

Oportunidade única para os cabeleireiros do Estado conhecerem as técnicas e tendências para 2017. O evento, que acontece no dia 6 de março, das 8 às 18 horas, no Clube União, é uma realização da Império S&D Eventos em parceria com a MS Distribuidora Olenka Cosméticos. Restam poucas vagas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67.98162-8775/ 99277-1635 ou 11.98253-9492. Facebook: Império S&D Eventos.

Sobre Rodrigo Cintra

Com 23 anos de experiência, o paulistano Rodrigo Cintra já acumula vários feitos em seu currículo. Dentre eles, cabeleireiro exclusivo do programa Esquadrão da Moda; idealizador do programa Guerra das Tesouras no ano passado; autor de dois livros “Como Seu Cabelo Pode Transformar Seu Visual” e “Cortes de Cabelo Técnicas e Modelagem”.

Além disso, já recebeu vários prêmios, como: Jovem Talento do Sebrae; Tesoura de Ouro 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015; Eleito melhor Cabeleireiro do Brasil pela Revista QUEM - Editora Globo, por duas vezes; e Cabeleireiro da Década, pela Beauty Fair, e mais recentemente, prêmio de melhor cabeleireiro pela Revista Cabelos&Cia. Hoje, atende sua numerosa clientela no renomado salão Studio W, no shopping Iguatemi,em São Paulo.