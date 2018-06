Caçadores são presos com capivara abatida e 45 kg de pescado ilegal

Dois caçadores, de 31 e outro de 41 anos, foram presos na última quarta-feira (6), com uma capivara abatida e 45 kg de pescado ilegal. O caso aconteceu durante uma ação da Polícia Militar Ambiental (PMA), no Rio Paranaíba, próximo à ponte Alencastro, na cidade de Paranaíba. Com os infratores os policiais ainda encontraram um rifle calibre 22, com cinco munições do mesmo calibre, sem documentação.

Além da caça ilegal, a dupla também praticava pesca predatória, pois utilizavam redes e ainda haviam capturado pescado acima da cota permitida. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil da cidade, onde foram autuados em flagrante por crimes ambientais de caça e pesca predatória, além de porte ilegal de arma de fogo.

Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 2.300,00 pela caça e pesca ilegal.