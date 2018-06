Caçadores são presos pela PRF com duas espingardas

Dois homens foram presos na tarde da última quinta-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-163, em Rio Brilhante.

Os caçadores estavam a caminho de uma caçada de "porcos do mato", com duas espingardas no carro, quanso os policiais deram ordem de parada ao carro, que era conduzido por um homem de 28 anos e tinha como passageiro outro homem de 53 anos, os dois residem em Rio Brilhante.

Durante revista ao carro, foram localizadas duas espingardas, sendo uma Bereta e outra sem marca aparente, além de 14 munições (sete calibre 36, três calibre 38 e quatro calibre 22).

Os dois disseram que estavam se deslocando para uma fazenda da região para caçar “porcos do mato”. Eles foram presos e conduzidos a delegacia de Polícia Civil juntamente com as armas para as providencias cabíveis.