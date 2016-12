Após o fechamento do aterro e ficarem sem opções para descarregar os entulhos da construção civil os “caçambeiros” vem causando uma enorme dor de cabeça para os moradores do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Segundo os moradores e empresários da região, já ocorreram diversas reuniões com a prefeitura e que o órgão público está ciente do crime ambiental.

“Inicio de outubro ocorreu o fechamento aterro, e a prefeitura ficou de resolver o problema, mas já se passaram três meses e não recebemos nenhum comunicado”, comentou um dos leitores do Portal JD1, que não quis divulgar o nome.

Sem opção e local para descarregar os entulhos, os “caçambeiros” vem deixando moradores da região preocupados com as doenças que o lixo pode trazer para dentro das residências. “Ali na entrada moram famílias e muitas crianças, que brincam próximo ao lixão. Estamos preocupados, e querendo que esse problema seja resolvido mais rápido possível”.

Portal JD1 notícias entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, mas até o fechamento desta matéria não foram informados quando o problema será resolvido.