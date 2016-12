Campo Grande tem sido palco de diversas manifestações. Depois dos funcionários da Seleta/Omep que foram demitidos após determinação judicial, agora os "caçambeiros" também decidiram parar o trânsito em protesto ao fechamento do aterro sanitário do Jardim Noroeste.

De acordo com os manifestantes, o problema precisa se sanado, já que eles estão há cinco dias parados e sem ter onde jogar os entulhos. "Foi fechado o local e estamos sem trabalhar, como vamos trabalhar?", questiona Roberto Fernandes. "Precisamos que reabra ou nos dê outro local. Temos que trabalhar, tirar os resíduos das construções", explica ele.

"Estamos com 4 mil caçambas na rua sem poder descarregar, estamos pedindo para Prefeitura liberar o aterro do Noroeste para pelo menos descarregar essas que estão cheias. [...] A população não quer passar o Natal e Ano Novo com caçamba em frente da residência", disse um dos manifestantes

O aterro foi fechado na semana passada após determinação judicial. Aproximadamente cem caminhões fizeram uma "caminhonata" em plena Avenida Afonso Pena com buzinaço em frente à prefeitura.

A administração municipal recebeu três representantes do setor para conversar sobre o assunto.

Colaborou Roberto Medeiros

Confira vídeo da manifestação: