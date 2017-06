Cachorros são liberados em shopping e geram polêmica

Shoppings de Campo Grande passaram a aceitar a presença de animais de estimação. A medida, que apesar de ainda ser tímida na prática, tem causado polêmica nas redes sociais. O servidor municipal Victor Eugênio Filho reclamou em seu perfil no Facebook sobre a surpresa que teve ao cruzar com três cachorros de diferentes tamanhos na última sexta-feira (16).

"Depois de algum tempo, fui no Shopping Campo Grande hj..., e me deparei c/ uma situação que confesso, não sabia que podia. Três pessoas c/ seus cachorros (de todos os tamanhos) lá dentro..., inclusive 2 se encontraram e começaram a latir. A não ser que EU esteja completamente atrasado, mas de verdade, qual é o sentido disso...? (sic)".

A publicação gerou bastante polêmica e teve 157 curtidas, três compartilhamentos e 60 comentários, tanto de pessoas que concordavam com Victor Eugênio como que achavam um absurdo seu comentário. Um deles chegou a ironizar dizendo que crianças também deveriam ser proibidas de ir ao shopping.

"Tem q banir criança em shopping! Vai que quebram algo né ? E o choro ? Os gritos ? Insuportável! Me incomoda , como ? Um ambiente familiar cheio de criancas correndo ?? E se tiverem alguma doença ?? E se não tiverem tomado banho ? Será q sou muito antigo ? Acho que não posso viver no mesmo planeta que crianças , só com animais ... (sic)".

Mal interpretado, acabou explicando depois: "Entenda a ironia do texto . Agora , quem em 2017 se "incomoda" com a presença de animais é que precisa de tratamento. Vá se tratar vc ! (sic).

Outro usuário do Facebook comentou "Rapaz, independente do passeio canino, o mais absurdo e que mais me choca nisso tudo, e talvez o mais relevante, é compararem seres humanos aos cães".

Um amigo concordou com o comentário de Victor Eugênio e reforçou: "Concordo plenamente com vc victor lugar de cachorro e em canil e cuidande de casa , nem no parque das nacoes pode entrar cachorro que e um lugar ate adequado pra isso, e vou achar que cachorro deve ser tratado igual filho , com certeza essas pessoas nao tem a minima nocao do que e ter filhos e muito menos de bom senso, por em quanto a sociedade esta aceitando porque vc so ve cachorro de raca com seus carrinhos caros pra aparecer quero ver liberar os onibus pra periferia trazer um monte de viralata no shoping e esculhanbar tudo ai vc vai ver neguinho pedindo pra proibir , abc . (sic)".

Regras

Segundo o superintendente do estabelecimento, Rodrigo Vabo, há algum tempo o Shopping já se preparava para receber os animais de estimação. “Isso sempre foi uma vontade de nossos clientes e desta forma realizamos estudos para viabilizar essa alternativa da forma mais viável possível. A ideia é que esta seja uma ótima experiência para os que querem fazer compras na companhia de seus animais de estimação”, comenta.

Para que o passeio seja agradável, o centro de compras estabelece algumas regras, visando bem-estar de todos os públicos. São permitidos animais de estimação de grande, médio e pequeno porte andarem na coleira, no interior e nas áreas comuns externas do shopping. Já os cães das raças pit bull, mastim napolitano, rottweiller, doberman, american stafforshire terrier são obrigados a usar guia curta de condução, enforcador e focinheira.

A entrada dos animais nos banheiros é somente permitida com o acompanhamento dos seus donos. Para os animais de grande porte, devem-se usar os elevadores do Shopping. Já os de pequeno e médio porte podem usar as escadas rolantes, desde que sejam carregados no colo por seus donos. Na praça de alimentação, não é permitida a entrada de animais. “Essas são algumas medidas adotadas para a segurança dos usuários”, comenta o superintendente.

Bosque dos Ipês

O shopping Bosque dos Ipês também permite a entrada de animais de estimação, mas devem obrigatoriamente estar na coleira, no colo, carrinho, bolsa e caixas apropriadas para tal, e são proibidos de ficar nas áreas de café, alimentação e fraldário.

Na escada rolante e elevadores, é obrigatório que o animal seja levado no colo. Em caso de cães maiores, devem ser levados na coleira e utilizar o elevador ou escada fixa.

Além disso, o shopping dispõe de kits de higiene, além de carrinhos para pet (para empréstimo). Os kits de higiene são gratuitos e de uso obrigatório, inclusive na área do estacionamento.

No entanto, por motivos de segurança e tranquilidade a todos os clientes, é proibido o passeio com cães de guarda, como: Pitbull, Pastor Alemão, Dobermann, Rottweiler, entre outras.

Norte Sul

No shopping Norte Sul Plaza os "pets" também estão autorizados, de pequeno até médio porte, no colo e não podem permanecer na praça de alimentação. Se estiverem dentro do carrinho de transporte fechado, também podem podem entrar. Só não é permitido circular com o animalzinho na coleira no chão.