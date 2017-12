Cadastramento do Cartão Reforma para Dom Antônio Barbosa acontece hoje

Acontece neste sábado até às 16h, no Ceinf Professora Ayd Camargo Cesar, o pré-cadastramento

Acontece neste sábado (9), até às 16h, no Ceinf Professora Ayd Camargo Cesar, o pré-cadastramento para o cartão reforma, iniciativa do governo federal que busca melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda através de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área da construção civil.

A ação de hoje é exclusivamente para moradores do Bairro Dom Antônio Barbosa.

Quem pode participar?

*Renda familiar bruta de até R$2.811,00;

*Possuir único imóvel e residir nele;

*Ser maior de 18 anos ou emancipado;

*Ser proprietário, possuidor ou detentor de imóvel residencial em área indicada pelo município e aprovada pelo MCidades;

*Fornecer mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços;

*Possuir celular habilitado para receber SMS

Serviços disponíveis

*Solução de esgoto

*Construção do 1° banheiro

*Construção de 1 quarto

*Reforma de telhado

*Instalações de água e esgoto

*Instalações elétricas

*Reboco e pintura

*Portas e janelas

*Reforma de piso

*Acessibilidade

*Reforma de banheiro

Local

Ceinf prof. Ayd Camargo Cesar

Rua Evelina Selingardi s/n. Bairro Dom Antônio Barbosa.