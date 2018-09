Na noite do último sábado (22) um motorista de 47 anos, cadeirante, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante depois de colidir em pelo menos três carros no centro de Rio Brilhante. Em um dos carros estava uma criança de cinco anos que sofreu ferimento leve na cabeça.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real o condutor de um Fiat Strada informou aos policiais militares que seguia pela avenida Lourival Barbosa quando ao reduziu a velocidade para passar em uma lombada e acabou sendo atingido pelo veículo do cadeirante.

Mas devido ao impacto uma menina de cinco anos que estava no Fiat teve um ferimento na cabeça e teve que ser levada para o hospital local.

As colisões não acabaram por aí, cerca de um quilometro a frente na mesma avenida o motorista cadeirante perdeu o controle ao passar em um quebra-molas e acertou dois carros estacionados.

Dentro do carro foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica com liquido pela metade. O cadeirante foi retirado do veículo, colocado em uma cadeira de rodas que estava no porta-malas e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as devidas providencias.