Cadela ajuda polícia a prender homens com fuzil e cocaína

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, na noite de segunda-feira (28), dois homens que transportavam 40 kg de cocaína, um fuzil e mais de 400 cartuchos de munição calibres 9mm e 7.62 em um carro que transitava na rodovia BR 101, altura do município de Casemiro de Abreu, interior do estado do Rio de Janeiro.

Os policiais foram acionados para investigar um veículo que estaria sendo utilizado para o transporte de drogas na rodovia e efetuaram a abordagem com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A droga, a arma e as munições estavam escondidas em um compartimento sob o banco traseiro do carro e foram encontradas com o auxílio da cadela Jackie, treinada pela Polícia Federal para farejar e localizar material entorpecente.

Os presos, de 57 e 66 anos de idade, foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico de armas de uso restrito e, depois de serem autuados, foram encaminhados para o sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.